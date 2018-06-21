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Появилось видео обрушения потолка на эскалатор, заполненный туристами

Пострадали девять человек.

Фото : Кадр из видео21 июня 2018, 11:35

На камеру видеонаблюдения в туристическом центре в городе Хуаинь китайской провинции Шэньси попал момент обрушения потолка на посетителей, в результате чего пострадали девять человек, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как толпа туристов спускается по эскалатору. Услышав треск, люди кинулись бежать, но не успели. Прямо на них обрушился потолок. Очевидцы происшествия подбежали к пострадавшим и начали доставать их из-под завала.

На место сразу же вызвали медиков. К счастью, обошлось без погибших. После случившегося туристический центр был закрыт, в настоящий момент эксперты выясняют, по какой причине произошло обрушение.


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