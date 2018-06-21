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Житель Семея осужден за убийство 5-летней падчерицы

Девочка получила 27 травм.

Фото : echo.tomsk.ru21 июня 2018, 12:47

Житель Семея приговорен к 19 годам колонии за жестокое убийство 5-летней падчерицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области.

Преступление было совершено 29 декабря 2017 года. В тот день О.Каленов утром пришел в торговый дом «Казына», где взял у своей супруги, работающей помощником повара, ключ от квартиры и забрал с собой свою падчерицу Айшу. По дороге О.Каленов зашел в магазин и купил пива. Придя домой, он вновь пошел в магазин за спиртным. Девочка, болевшая бронхопневмонией, была беспокойной, просила отчима не пить и уделить ей внимание. Но мужчина, разозлившись на ребенка, решился на умышленное убийство. Он ударил девочку несколько раз об стену в спальне головой и другими частями тела. Девочка, получившая 27 травм, скончалась на месте.

Мужчина начал проживать совместно с матерью девочки с августа 2017 года. Олжас Каленов признан виновным в умышленном совершении тяжкого преступления по пунктам 3, 5 и 14 части 2 статьи 99 и приговорен к лишению свободы сроком на 19 лет. Приговор суда вступил в законную силу.


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