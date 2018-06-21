В Талдыкоргане стартовал форум трехстороннего сотрудничества НПО-бизнеса-государства «ASAR»

Основной целью проведения форума НПО-бизнес-государство «ASAR» является создание эффективной платформы сотрудничества между государством, некоммерческим сектором и бизнесом.

Он стал вторым по счету, предыдущий состоялся в прошлом году в Атырауской области. В ходе форума будет затронута тема «Вклад местных сообществ в устойчивое развитие регионов», передает zakon.kz.

В нем участвовали председатель комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Алия Галимова, руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев, исполнительный директор Фонда местных сообществ Енбекшиказахского района Алматинской области Бакытгуль Ельчибаева, директор ОО «Береке» Алина Джунузбекова, руководитель ОФ «Жастар жетістіктері» Жаксыгуль Махамбетова, директор СКФ «ЗУБР» Кулик Виталий, представитель ОЮЛ «Ассоциация развития гражданского общества» Абай Мырхин, а также зарубежные специалисты.

Основной целью проведения форума НПО-бизнес-государство «ASAR» является создание эффективной платформы сотрудничества между государством, некоммерческим сектором и бизнесом.

В первый день форума прошли мастер-классы, обучающие семинары case-study и дебаты «Smart Жетысу». В ходе них участники обсуждали вопросы развития сельских регионов, инклюзивного планирования местного самоуправления, современного менеджмента в НПО, как фактора эффективности ее работы в устойчивом развитии регионов.

Для генерирования свежих идей, новых инноваций по развитию трехстороннего сотрудничества на форуме презентованы проекты НПО. Всего поступило 216 заявок, из них отобраны 141.

Открыла форум председатель комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Алия Галимова. По ее словам, форум проводится в рамках подпрограммы «Атамекен» программы «Рухани жаңғыру».

- Эта платформа, на которой НПО, бизнес структуры и государственные органы могут обменяться опытом взаимодействия, определить новые точки сотрудничества. Хотим показать что сотрудничество и партнерство неправительственного сектора и бизнес структур возможно и в аграрных регионах. Опорным проектом будет являться фонд местного сообщества которые реализуют в Алматинской области в Енбекшиказахском районе, а именно проект по развитию тепличного хозяйства, вовлечению трудоспособного населения в активную занятость, - сказала она.

В работе форуму были задействованы 13 экспертов, 10 из которых наши соотечественники и 3 зарубежных. В работе форума принимают участие представители около 300 отечественных и международных НПО, крупных бизнес структур, экспертного сообщества, центральных и местных госорганов и общественные деятели.

Например, эксперт Фонда реформирования местного самоуправления в Болгарии Александр Михайлов проинформировал о болгарском опыте местного самоуправления, о том какие модели используют в их стране.

В свою очередь менеджер фонда «Развитие общественно значимых инициатив» Татьяна Немцан, отметила , что такие форумы позволяют улучшить работу и в совместных усилиях трудится уже для достижения целей.

- Гражданский сектор сегодня в стране реализует огромное количество социальных инициатив, страна у нас большая и в каждом регионе есть свои ментальные решения вопросов. В нашем государстве есть множество профессионалов представителей гражданского сектора, которые имеют серьезный опыт в продвижении и решении социальных вопросов. Которые решают вопросы экологического образования инклюзивного характера, работают с молодежью, продвигают образовательные инициативы, здравоохранения, государственных инициатив. Это и есть основная задача, объединить усилия всех для того чтобы в одном русле реализовывать социальную политику нашей страны, - подытожила она.

Напомним, форум продлится два дня и в нем участвуют представители около 300 отечественных и международных НПО, крупных бизнес структур, экспертного сообщества, центральных и местных госорганов и общественные деятели.

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