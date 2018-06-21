Новая Свято-Никольская церковь открылась в Акмолинской области

Площадь Храма составляет 176 кв.м., а молельный зал вмещает 70 человек.

Сегодня, в рамках реализации Программы «Туған жер», направленной на формирование общенационального патриотизма и любви к своей земле, в селе Максимовка Сандыктауского района, состоялась официальная церемония открытия Свято-Никольской церкви, возведенной на благотворительные средства, передает Zakon.kz.

Храмовый комплекс, включающий звонницу, часовню, музей села, церковно-приходской дом, церковно-приходскую школу, церковную лавку и детскую игровую площадку, располагается на участке, площадью 0,6790 га. Площадь Храма составляет 176 кв.м. Молельный зал вмещает 70 человек.

Храм возвышается над близлежащими зданиями и сооружениями, что увеличивает выразительность его архитектурного облика. Со стороны центральной улицы предусмотрены широкие площадки и пологий подъем для комфортного доступа прихожан к зданию церкви. А с противоположной стороны рельеф представлен в каскадном варианте, что особенно подчеркивает живописность местности, переходя на набережную реки Жабай.

В церемонии открытия приняли участие аким Акмолинской области Малик Мурзалин, представители Администрации Президента РК, Министерства по делам религий и гражданского общества, Посольств Российской Федерации и Республики Беларуси, приглашенные гости и прихожане села и района.

В торжественной части мероприятия выступил аким Акмолинской области М.Мурзалин.

Поздравляя присутствующих со столь важным событием, глава региона отметил, что открытие храма - важное событие, так как является еще одним доказательством единства и взаимопонимания народа Казахстана.

«Возрождая веру, мы укрепляем тем самым могущество нашего государства. Это новое слово в подходе к духовному воспитанию подрастающего поколения. Открытие культовых объектов, способствуют духовно-нравственному воспитанию, особенно молодого поколения» - подчеркнул аким области.

Епископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, пожелав прихожанам мира, добра и милосердия, выразил надежду, что в стенах Свято-Никольской Церкви всегда будут звучать проповеди, направленные на любовь и взаимоуважение. Восстановление храма помогает возрождению наших корней и нравственных ценностей нашего народа.

В завершении мероприятия за вклад в строительство церкви были вручены ордена Православной церкви, медали и благодарственные грамоты.

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