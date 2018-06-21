Сотовые телефоны можно зарегистрировать онлайн и через СМС

Такие меры предпринимаются для снижения ажиотажа среди населения.

В Казахстане зарегистрировать сотовый телефон можно будет онлайн и c помощью СМС. Об этом сообщил министр информации и коммуникации Даурен Абаев, передает корреспондент BNews.kz

"Что касается регистрации абонентских устройств сотовой связи, то в прошлом году велась подготовительная работа. И на сегодняшний день соответствующие правила утверждены. Для снижения ажиотажа среди населения процесс регистрации будет максимально упрощен, в том числе будет предусмотрена регистрация в режиме онлайн и через СМС", - сказал Даурен Абаев в ходе очередного заседания общественного совета при МИК РК.

Вместе с тем, как добавил глава ведомства, в этом году министерство также приступило к активной фазе реализации государственной программы "Цифровой Казахстан".

"Для этого созданы необходимые условия, в том числе комиссия по цифровизации, в пяти госорганах созданы отдельные позиции вице-министров, которые отвечают за цифровизацию ведомств. Созданы проектные офисы цифровизации при холдинге "Зерде", в госорганах и акиматах", - подчеркнул он.

Говоря о проекте по обеспечению широкополосным интернетом сельские населенные пункты, глава ведомства подчеркнул, что министерство в текущем году обеспечит интернетом 55 населенных пунктов

"В области телекоммуникации проведена следующая работа. В прошлом году велась детальная проработка по проекту охвата широкополосным доступом интернет сельских населенных пунктов. Сейчас проводится конкурс – задача проекта обеспечить до 2021 года скоростным интернетом более 2 млн жителей, которые проживают в 1249 сельских населенных пунктах. В этом году мы надеемся, уже будет охвачено 55 сельских населенных пунктов после проведения всех конкурсных процедур", - отметил Абаев.

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