Двух разбойников-узбекистанцев задержали в Караганде

Жертвой налетчиков стал водитель одного из городских таксомоторных предприятий.

Двух граждан Узбекистана, напавших с ножом на таксиста, задержали по «горячим следам» полицейские Караганды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Жертвой разбойников стал водитель одной из крупных фирм города, предоставляющих услуги такси. По его словам, на него напали двое пассажиров, которых он подвез до кафе. Угрожая ножом, налетчики отняли у него дорогой телефон, после чего сбежали.

«Водитель детально описал приметы напавших на него пассажиров, что в дальнейшем очень помогло стражам правопорядка. Ориентировка на задержание подозреваемых была передана всем комплексным силам и нарядам, заступившим на охрану общественного порядка и дорожной безопасности. Принял ориентировку и экипаж полка дорожно-патрульной полиции УВД города Караганды в составе старших сержантов полиции Сайлаубай Мансура, Осман Мухамеджана и рядового Оразова Дамира, которые и задержали нападавших», – сообщили в пресс-службе ДВД.

К слову, разбойники, уйти далеко не успели. Прочесывая частный сектор, неподалеку от места нападения, полицейские заметили двух нетрезвых мужчин, приметы которых совпадали с полученным описанием. Оба были задержаны, и потерпевший сразу узнал в них своих обидчиков. В ходе досмотра у подозреваемых был изъят и похищенный телефон.

Как оказалось, оба разбойника являются гражданами Узбекистана, но еще с 2017 года проживают в Караганде. Сейчас задержанные водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК.

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