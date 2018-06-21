Завышенные зарплаты и бонусы. Как в Павлодаре отмывали деньги

Как разворовываются деньги в сфере образования.

Незаконные надбавки и нарушение правил ведения бухучета обнаружили аудиторы в двух учреждениях образования Павлодара, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства финансов РК.

В конце прошлого года в ходе проверки, организованной департаментом внутреннего госаудита в центре занятости и развития детской одаренности «Павлодар Дарыны», выяснилось, что отдельные сотрудники в период с первого марта по первое августа 2017 года получали завышенные зарплаты. Расходы на незаконные надбавки составили 787 тысяч тенге.

Согласно трудовому законодательству (статья 103 Трудового кодекса, п.1), зарплата выплачивается работнику за фактически отработанное время, учтенное в соответствующих документах. Однако, по словам госаудиторов, в табелях учета рабочего времени проверенного предприятия отсутствовали записи о проведении сверхурочной работы, не было приказов о доплатах и надбавках.

Бухгалтер учреждения пояснила, что доплата за расширение зоны обслуживания начислялась по устному распоряжению и.о. руководителя.

Как отметили в департаменте внутреннего госаудита, в центре занятости и развития детской одаренности «Павлодар Дарыны» нарушались правила ведения бухгалтерского учета, имели место факты несоблюдения законодательства в сфере госзакупок.

В начале этого года госаудиторы организовали проверку в ясли-саде № 47 села Мойылды, подведомственном предприятии отдела образования города Павлодара. Как оказалось, и здесь необоснованно начислялись доплаты и надбавки педагогическим работникам за особые условия труда и за работу в сельской местности. С первого января 2016 по первое ноября 2017 года им было доплачено в общей сложности 1,3 миллиона тенге. Еще 137 тысяч тенге было начислено водителям путем завышения их реальных квалификационных разрядов. 531 тысяча тенге бюджетных средств ушло на содержание сверхштатных единиц.

Аудиторы также выявили необоснованное перечисление денег руководителю ясли-сада, бухгалтеру и логопеду. На троих прибавка к зарплатам достигла 755 тысяч тенге.

В дошкольном учреждении не велся учет наличных, выданных в подотчет, отсутствовали авансовые отчеты о фактическом использовании денежных средств. Вдобавок ко всему, по состоянию на первое декабря 2017 года, предприятие задолжало бюджету 3,5 миллиона тенге налогов и обязательных социальных отчислений.

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