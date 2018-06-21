Маулен Ашимбаев: замешанным в коррупции не место в нашей партии

Маулен Ашимбаев призвал уделять больше внимания качественному составу членов организации.

Партия «Нұр Отан» и Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции намерены объединить усилия по борьбе с мздоимством, передает Zakon.kz.

Сегодня Первый заместитель Председателя партии Маулен Ашимбаев и глава Агентства по делам госслужбы Алик Шпекбаев подписали соответствующий Меморандум.

В ходе подписания документа Маулен Ашимбаев отметил, что работу партии в сфере противодействия коррупции нужно активизировать.

- Модернизация не может быть эффективной без действенной борьбы с коррупцией. Коррупция может постепенно подтачивать и разрушать экономическую и политическую систему, подрывать доверие к власти. Поэтому стратегические цели страны достижимы при условии минимизации коррупционных проявлений. В рамках главной нашей миссии – быть опорой Главе государства в модернизационном процессе – мы одной из главных задач для себя видим усиление борьбы с коррупцией, - сказал он.

В то же время Маулен Ашимбаев подчеркнул, что «Нұр Отан» уже реализует ряд конкретных проектов в этой сфере. В частности, создан Общественный совет по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив Президента.

- Аналогичные советы созданы в регионах. И мы сегодня выстраиваем деятельность этих советов, осуществляем сбор информации, как от госорганов, так и от общественности, НПО. И в рамках этой деятельности, если к нам будет поступать информация о том, что где-то некачественно выполняются поручения Главы государства, где-то имеют место факты нарушений, злоупотреблений, мы готовы оперативно рассматривать их и передавать в Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции для принятия тех или иных мер, - заявил Первый зампредседателя партии.

Уменьшению среды, провоцирующей коррупционные правонарушения, способствует ряд инициативных проектов партии. В частности ведется работа по созданию Единого информационного онлайн-сервиса. На нем будет размещаться вся информация, касающаяся земельных участков в городах и населенных пунктах, которая продается или предоставляется в аренду в коммерческих целях.

Один из главных акцентов Маулен Ашимбаев сделал на чистоте партийных рядов. Он отметил, что людям, замешанным в коррупционных скандалах, коррупционных правонарушениях не место в «Нұр Отане». И призвал уделять больше внимания качественному составу членов организации.

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