Более двухсот кызылординских ребят обучаются в Московском институте стали и сплавов

Ежегодно выделяются более 100 грантов акима области для абитуриентов из малообеспеченных семей сельской местности, на сегодня обладателей таких грантов насчитывается около 700 человек.

В рамках Всемирного горного конгресса в Астане состоялся торжественный прием в честь 100-летия Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС»), в котором обучаются 202 кызылординских студента. В ходе приема состоялись встреча акима области со студентами МИСиС и церемония награждения выпускников, передает Zakon.kz.

С приветственным словом к выпускникам обратились Председатель Попечительского совета НИТУ «МИСиС», Президент Российского союза товаропроизводителей Олег Сосковец и министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

В свою очередь, аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев поздравил руководство и студентов университета с юбилеем и рассказал о перспективах трудоустройства выпускников российских вузов в регионе.

«В своем Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» Нурсултан Абишевич поручил развивать вузовскую науку с приоритетом на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, био- и IT-технологиях. Наша область над этим успешно работает, начиная с 2014 года, благодаря тесному взаимодействию и эффективному сотрудничеству с ведущими техническими вузами России. Более двухсот ребят обучаются в Московском институте стали и сплавов, руководство которого, кстати, одним из первых откликнулось на наше предложение о сотрудничестве», - отметил глава региона.

Напомним, что 452 выпускника школ области обучаются по гранту Правительства Российской Федерации в лучших университетах Москвы и Санкт-Петербурга по востребованным для региона инженерно-техническим специальностям (нанотехнология и микросистемная техника, автоматизация технологических процессов и производств, материаловедение и технологии материалов, электроника и наноэлектроника, металлургия, стандартизация и метрология, технологические машины и оборудования, теплоэнергетика и теплотехника и т.д.).

«Уже в этом году мы ждем первый выпуск наших ребят. Дипломы получат 75 студентов, из них 59 – выпускники МИСиС. Отрадно, что 13 из них решили продолжить свое обучение в магистратуре, а остальных решивших вернуться домой - 62-х молодых специалистов ждут на предприятиях нашего региона для дальнейшей работы на производстве, некоторые из них будут включены в резерв на государственную службу», - сообщил аким области.

Также выпускников с успешным окончанием учебы поздравил проректор по учебной работе МИСиС Вадим Петров.

Следует отметить, что в ноябре 2017 года в Посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между акиматом Кызылординской области и ведущими вузами Москвы и Санкт-Петербурга с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в РФ Имангали Тасмагамбетова и ректоров Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина, Московской аграрной академии имени К.А.Тимирязева и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Напомним, что начиная с 2014 года гранты для кызылординских выпускников на обучение востребованным в регионе специальностям предоставляют Московский институт стали и сплавов, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева и Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина. Кроме того, достигнута договоренность о ежегодном обучении кызылординских ребят в казанском университете «Иннополис» (Татарстан), планируется сотрудничество с инновационным центром «Сколково» в Москве.

Следует отметить, что с этого года для кызылординской молодежи также будут выделяться по 20 грантов в МГУ имени М.В.Ломоносова по специальностям «Кибербезопасность» и «Математическое моделирование процессов».

Также ежегодно выделяются более 100 грантов акима области для абитуриентов из малообеспеченных семей сельской местности, на сегодня обладателей таких грантов насчитывается около 700 человек. С этого года число таких ежегодных грантов планируется довести до 200, при этом 70 % будут выделяться на специальности в сфере информационных и цифровых технологий.

Для справки: Национальный исследовательский технологический университет «Московский институт стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС») берет свою историю с 1918 года, когда в Московской горной академии было создано металлургическое отделение, на базе которого был образован Московский институт стали.

По итогам 2014 года университет вошел в сотню лучших университетов стран БРИКС и в тысячу ведущих учебных заведений мира по версии основного образовательного рейтинга QS, а среди технических вузов Москвы НИТУ «МИСиС» занимает 3 место. Университет является одним из 15 участников государственной программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов «5-100».

Всемирный горный конгресс (WMC) - мировое событие горнодобывающей промышленности, которое проводится, начиная с 1958 года с периодичностью один раз в 2-3 года, и объединяет специалистов и ученых разных стран, работающих в области освоения месторождений твердых полезных ископаемых. Ведущие институты горно-металлургического комплекса наряду с ключевыми поставщиками и сервисными компаниями представят передовые разработки в горнодобывающей промышленности. С докладами на Всемирном горном конгрессе выступят ведущие эксперты горнодобывающей промышленности и представители смежных отраслей со всего мира.

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