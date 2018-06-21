Правительство выходит из состава НПП «Атамекен»

Документ подписали Сагинтаев и Кулибаев.

На Съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», проходящем во Дворце Независимости, подписано Соглашение о взаимодействии с Правительством РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со стороны Правительства документ подписал Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, со стороны НПП «Атамекен» - председатель президиума Палаты Тимур Кулибаев.

22 июля согласно статье 32 Закона «О Национальной палате предпринимателей» завершается пятилетний переходный период, который подразумевает выход Правительства из состава участников и органов управления НПП «Атамекен». Соглашение регулирует вопросы по принципам дальнейшего взаимодействия между Правительством и Нацпалатой и планированию совместной деятельности.

«Я хотел бы поблагодарить вас за совместную работу. То, что мы выходим из состава учредителей Палаты, это не значит, что разбежались. Наоборот, мы сегодня очень сплоченная команда. Я вам скажу, что в работе Евразийской экономической комиссии, когда идут бурные споры и нет аргументов против наших коллег, мы всегда говорим: «У нас «Атамекен» против». На этом тема закрывается, и наши коллеги говорят: «Где бы нам такой «Атамекен» взять». Но это уже сила - Правительство хочет, но без согласия «Атамекена» мы не можем двигаться. Потому что все, что делается в рамках союзного договора, все это делается для того, чтобы у нас бизнес развивался», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов в своем выступлении привел некоторые цифры, показывающие эффективность деятельности Палаты. Так, за пять лет рассмотрено свыше 23 тысяч обращений по линии защиты бизнеса. Более чем по 40 процентам из этих обращений вопросы решены положительно. Общая сумма защищенных прав составила более 111 миллиардов тенге, отменены штрафы и пени, исполнены договорные обязательства контрагентов, возвращено имущество, отменены уведомления. Система защиты интересов бизнеса в 2016 году усилена введением института бизнес-омбудсмена.

В результате совместной работы с госорганами существенно снизилось давление правоохранительных органов на предпринимателей. В 5 раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики - с 8 170 до 1 618. Проведена гуманизация уголовного законодательства, декриминализировано «лжепредпринимательство». Исключен арест предпринимателей, кроме шести статей для явных «теневиков», введено освобождение для лиц, впервые совершивших экономическое преступление и добровольно возместивших ущерб. Введен механизм досудебного урегулирования споров - Апелляционная комиссия по налоговым и таможенным спорам при Министерстве финансов.

С момента создания Палаты проведена экспертиза более 22 тысяч проектов нормативных правовых актов, в том числе 434 проекта законов. Процент учтенных предложений бизнеса вырос с 30 процентов в 2015 году до 73 процентов в 2018 году.

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