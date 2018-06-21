Мухамедиулы высказался о возможном участии Ильи Ильина в Олимпиаде в Токио

В настоящее время решается юридический вопрос возможности участия казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина в Олимпиаде в Токио, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос, конечно, очень непростой. Мы рады, что Илья Ильин вернулся в спорт. Сейчас мы юридически прорабатываем, чтобы наши спортсмены, которые имели дисквалификацию, могли участвовать в токийской Олимпиаде. У Ильи есть огромное желание», - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на отчётной встрече перед населением.

Напомним, тяжелоатлет объявил о возвращении в спорт 11 июня. Тогда он заявил о желании выиграть чемпионат Казахстана и попробовать «отобраться» на Олимпиаду. В 2016 году Илья Ильин лишился золотых медалей Пекина-2008 и Лондона-2012 из-за положительной пробы на допинг. Его дисквалифицировали на два года. Срок дисквалификации истек 10 июня.