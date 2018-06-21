Назначен новый руководитель управления внутренней политики Жамбылской области
Им стал Берик Курмангали.
Распоряжением акима Жамбылской области сегодня руководителем внутренней политики акимата Жамбылской области назначен Курмангали Берик, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата области.
Курмангали Берик родился в 1977 году в Семипалатинской области.
Образование:
· Институт театра и кино им. Т. Жургенова (1997). Специальность «Редактор-киновед».
· Казахский национальный университет имени Аль-Фараби.
· Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.
Трудовой стаж:
· Корреспондент информационной программы «Новости Алматы» телекомпания «Таң» (1997);
· Редактор информационной программы «Новости» на телеканале «НТК»;
· Ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на «31-м канале» (2000-2007);
· Руководитель Антикоррупционного медиа-центра «Нұр Медиа» (2009-2012);
· Заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012-08.2015);
· Советник первого заместителя Председателя партии «Нур Отан» (08.2015);
· Советник министра, Директор Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (с 2016)
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