275 пожаров произошло в Актюбинской области с начала года

Львиная доля возгораний приходится на жилой сектор.

О пожарной обстановке в области в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления департамента комитета по ЧС области Евгений Овчарский. Львиная доля возгораний приходится на жилой сектор (176) и на автотранспорт (50), сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Актюбинской области.

«В числе основных причин пожаров - неосторожное обращение с огнем. 54 факта имели место в результате курения, 48 - использования приборов освещения с открытым пламенем. Актуальной в летний период остается проблема загорания степных массивов. С начала года произошло 29 возгораний на площади в 360,252 га. На сегодняшний день созданы 13 совместных мобильных групп, в состав которых вошли представители департамента по ЧС, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов. Группами проведено 26 рейдов в степных и лесных массивах», - сообщил начальник управления.

В целях профилактики с руководителями сельхозформирований, крестьянских хозяйств, населением проведены 13 круглых столов и 13 сходов на тему пожарной безопасности, с участием сил и средств добровольных противопожарных формирований организовано 13 совместных учений.

«В текущем году наблюдается увеличение количества пожаров. Так, с начала года произошло 275 случаев возгорания, погибли 56 человек, различные травмы получили 15. В связи с чем просим жителей области соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на транспорте, при использовании открытого огня и пламени и при посещении степных и лесных массивов не допускать нарушения правил пожарной безопасности», - заключил Евгений Овчарский.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!