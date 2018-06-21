Осужденные свыше одного года преступления смогут отбывать срок в колонии средней категории

А всем, кто впервые совершил преступление, даётся возможность: меры, не связанные с изоляцией от общества.

Граждане, не представляющие общественную опасность не подлежат изоляции от общества, сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Новеллой законопроекта является, если человек осужден свыше одного года преступления, то он идёт в места лишения свободы в колонию средней, максимально-безопасной категории. Сегодня мы увеличиваем этот размер до двух лет лишения свободы и по некоторым преступлениям, ставится вопрос вообще не направлять в эти места, а направлять в колонии-поселения. То есть задача и концепция – это, чтобы наши граждане, если не представляют общественную опасность, угрозу общества, здоровью и жизни наших граждан, то они не подлежат изоляции от общества. То есть, мы не хотим их отрывать. Если они попадут в тюрьму, то там будет тюремная субкультура. Оттуда нормальными люди не выходят в основном. Поэтому, в тюрьме будут у нас совершившие преступления: повлекшие смерть, терроризм, экстремизм, организованную форму преступности, педофилы. Они будут находиться в местах лишения свободы, ", - рассказал Марат Ахметжанов.

А всем, кто впервые совершил преступление, даётся возможность: меры, не связанные с изоляцией от общества, или меры, которые будут направляться в колонии-поселения, добавил он.

"Но в то же время мы ставим защитные механизмы. Кто находятся на ограничении, контроле, будут принимать на себя кое-какие обязательства. Если он вышел условно досрочно, ему запрещается приём алкогольных напитков, наркотиков. Кроме того, если человек вновь совершил это преступление, то к нему эти льготы не будут распространяться. Мы будем стараться не изолировать от общества тех, кто совершил преступления по неосторожности. Думаем, что эта последовательная политика", - отметил замгенпрокурора.

"К примеру, человек осужден на 7 лет лишения свободы и через полсрока он выходит на свободу. Раз государство делает добрую волю, отпускает его, мы ставим перед ним определённое обязательство. Он не должен употреблять спиртное, наркотические средства. Если будет замечен, то он обратно вернётся в место лишения свободы", - добавил спикер.

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