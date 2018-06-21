С начала года четырём гражданам, чьи заявления получили подтверждение в суде, выплачено 673 тысяч тенге.

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана Шынгыс Кабдула рассказал о суммах, которые ведомство выплатило жителям, сообщившим о подтверждённых фактах коррупции с начала года, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Я хочу сказать, что есть такие правила. Размеры поощрений по административным делам - 30 МРП, по уголовным делам небольшой тяжести - 40 МРП, по средней тяжести - 50 МРП, по тяжким уголовным делам - 70 МРП, по особо тяжким - 100 МРП. Это работа идёт ежедневно. Но только по приговору суда. Приговор состоялся, соответственно, проходит заседание комиссии, рассматриваются все моменты: как пришла эта информация, насколько она была ценна. На текущий момент 673 тысяч тенге произведены выплаты с начала года четырём гражданам, чьи заявления получили подтверждение в суде. Ещё несколько заявлений у нас остаётся на рассмотрении. Гражданин может обратиться, не оставаться в стороне и сообщить о признаках коррупции. Люди должны знать, что есть такое постановление Правительства. Эти выплаты мы будем постоянно проводить. Даже председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев выступил, что за информацию о признаках коррупции готов выплатить 240 тысяч тенге. Это всё в рамках Закона. Никто с потолка что-то не даёт", - заявил Шынгыс Кабдула в ходе встречи с сотрудниками Департамента государственных доходов столицы.

По словам спикера, в отличие от других областей, в Астане взятки дают только наличными. Случаев, подобных тому, что произошёл в Аршалынском районе Акмолинской области, где чиновник получил взятку в виде строительного материала, в столице зафиксировано.

"В моей деятельности Астана уже третий регион, в котором я работаю. Я хочу сказать, что регионы нельзя сравнивать. У каждого своя энергетика. Допустим, если говорить о сельском хозяйстве, то почему люди берут взятки натуральной платой – шипучими материалами, или зерном? Такие дела у нас были, и они продолжают поступать. Чиновник может сказать предпринимателю – "Ну ты привези мне столько-то сена, соломы", "Завези мне доски". Очевидно, что предпринимателю легче дать то, что у него имеется в данное время. Астана – это совсем другой регион. Растёт экономический потенциал, есть деньги, и в таких крупных городах будет ходить преимущественно "кэш". И сумма взяток в разных областях разная. Допустим, в Северо-Казахстанской области взятки всегда средние: 50-60 тысяч тенге. Там человек, прежде чем пойти на этот шаг, будет долго ходить с этой проблемой: брать или не брать. В северных регионах чтут законодательство. Вы поймите, что, сидя в Астане мы взяли двух акимов сельских округов в Косшы и Новоалександровка. В Астане есть деньги, значит, они будут ходить. Характер другой", - отметил Шынгыс Кабдула.

Он также добавил, что коррупционные преступления не уменьшаются из месяца в месяц, как показывает динамика, а наоборот виден их рост.

"По состоянию на сегодняшний день Антикоррупционной службой по Астане выявлено 94 коррупционных преступления в различных сферах, установлено и возмещено в бюджет государства порядка 4 млрд тенге. К ответственности привлекаются 44 должностных лица, 26 или 60% из которых – это руководители различных уровней, в том числе 7 республиканского масштаба", - подчеркнул Шынгыс Кабдула.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!