В США задержали предполагаемого убийцу рэпера XXXTentacion
Подозреваемым оказался 22-летний Дедрик Д. Уильямс.
Фото : Life.ru21 июня 2018, 20:45
Во Флориде задержали мужчину, которого подозревают в убийстве американского рэпера XXXTentacion, сообщает Life.ru.
По данным СМИ, подозреваемым оказался 22-летний Дедрик Д. Уильямс. Причём отмечается, что его уже задерживали за хранение кокаина, оружия, насилие в семье и кражи автомобилей.
Рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псевдонимом XXXTentacion, застрелили из пистолета, когда он садился в свою машину у мотосалона. По данным полиции, одной из версий нападения на американского исполнителя является ограбление.
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