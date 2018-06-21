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В США задержали предполагаемого убийцу рэпера XXXTentacion

Подозреваемым оказался 22-летний Дедрик Д. Уильямс.

Фото : Life.ru21 июня 2018, 20:45

Во Флориде задержали мужчину, которого подозревают в убийстве американского рэпера XXXTentacion, сообщает Life.ru.

По данным СМИ, подозреваемым оказался 22-летний Дедрик Д. Уильямс. Причём отмечается, что его уже задерживали за хранение кокаина, оружия, насилие в семье и кражи автомобилей.

Рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псевдонимом XXXTentacion, застрелили из пистолета, когда он садился в свою машину у мотосалона. По данным полиции, одной из версий нападения на американского исполнителя является ограбление.


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