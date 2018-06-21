Кайрат «Kazakh» Ахметов сразится с Джианни Субба в Куала-Лумпуре
21 июня 2018, 21:23
Бой состоится 13 июля.
Казахстанский боец MMA Кайрат «Kazakh» Ахметов в июле выступит на турнире One Championship в столице Малайзии Куала-Лумпуре, сообщает zakon.kz.
Информация об этом размещена в на странице Instagram kaz_fighters.
Соперником Ахметова будет местный боец Джианни Субба (9-3). Поединок состоится 13-го числа.
В январе в Маниле Кайрат «Kazakh» Ахметов проиграл бой за звание временного чемпиона One FС в наилегчайшем весе филиппинцу Джехе Эустакио.
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