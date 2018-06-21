Партия «Нұр Отан» и АДГСПК подписали совместный Меморандум

Партия «Нұр Отан» и Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции будут совместно работать в направлении искоренения коррупции во всех сферах.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев и председатель АДГСПК Алик Шпекбаев подписали сегодня Меморандум о взаимном сотрудничестве. Один из ключевых документов, которым руководствуются нуротановцы в своей повседневной работе – Программа противодействия коррупции, рассчитанная до 2025 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Нұр Отан.

На постоянной основе также действует Республиканский Общественный Совет по противодействию коррупции при партии «Нұр Отан». Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, в новых условиях модернизации, партия планирует значительно усилить работу по устранению любых проявлений коррупции. Для достижения более эффективных результатов принято решение о подписании специального Меморандума с Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции.

- Если мы хотим активно работать в этой сфере, вносить свой вклад в противодействие коррупции, то мы должны обеспечить чистоту в рядах «Нұр Отана». В предстоящий период очень большую работу будем проводить и с качественным составом наших членов. Случайным людям не место в нашей партии. Мы будем активно бороться с такого рода негативными явлениями внутри партии. В предстоящий период этими вопросами будут заниматься Комитет партийного контроля со своими региональными представительствами. В этом направлении мы готовы сотрудничать с Агентством по делам госслужбы, гражданским сектором, заинтересованными гражданами и совместных усилиями мы сможем уменьшить уровень коррупционных правонарушений, сделать государственную систему более открытой и прозрачной, - заявил Маулен Ашимбаев.

В Обращении к народу Казахстана «Пять социальных инициатив» Глава государства поручил осуществлять постоянный антикоррупционный мониторинг с целью исключения коррупционных проявлений в ходе их реализации. В рамках Меморандума планируется проведение совместного мониторинга реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан и партийной Программы противодействия коррупции, а также осуществление контроля за реализацией Пяти социальных инициатив Президента.

- Президентом страны, Председателем нашей партии поручено осуществлять общественный контроль за реализацией этой программы. В рамках реализации контроля мы будем со своей стороны вести соответствующий мониторинг. При выявлении тех или иных фактов, случаев, проблем мы будем эти вопросы оперативно рассматривать и вместе с Агентством будем способствовать решению тех проблем, которые возникают в процессе выполнения поручений Главы государства, - отметил Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».

В свою очередь, председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции отметил, что действующее законодательство в этой сфере полностью соответствует международным стандартам, а для его полной реализации Агентство намерено и дальше тесно сотрудничать с ведущей политической силой страны и другими общественными организациями.

- Без поддержки гражданского общества и партии «Нұр Отан» мы не сможем искоренить бытовую коррупцию. Агентство готово оказать полное содействие, вместе с партийцами осуществлять контроль за надлежащим выполнением госорганами своих функций. Предлагаю сформировать на местах совместные группы и вместе следить за строительством объектов за счет бюджета, решением повседневных проблем жителей, в особенности на селе, - подчеркнул Алик Шпекбаев.

«Нұр Отан» и АДГСПК намерены усилить совместную работу по повышению эффективности антикоррупционной политики государства, формированию антикоррупционной культуры и повышении правовой грамотности населения. Кроме того, партийцы совместно с Агентством будут проводить постоянный мониторинг качества и доступности государственных услуг, а также обеспечат поддержку малого и среднего бизнеса в области защиты от коррупционных проявлений. «Нұр Отан» и Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции планируют проанализировать причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений в различных сферах. На мероприятии было отмечено, что борьба с коррупцией должна осуществляться силами всего общества.

По словам спикеров, новый уровень взаимодействия уполномоченного госоргана и ведущей политической силы страны позволят не только обеспечить всесторонний контроль исполнения поручений Главы государства, но и укрепить антикоррупционное правосознание граждан, а также усилить дисциплину государственных служащих и партийцев.

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