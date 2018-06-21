Билборды в Алматы украсят портреты полицейских-героев

Полицейские Алматы скромно позируют для фото. Признаются, не привыкли выставлять свою работу напоказ.

Алматинские улицы украсят билбордами с изображением полицейских-героев. Своего рода сюрприз, приуроченный ко Дню казахстанской полиции. Праздник отмечается 23 июня, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Такому человеку в погонах автолюбители только рады - Улан Кабылов на дороге защищает интересы рядовых алматинцев. Капитан проверяет работу дорожных полицейских. О службе мечтал с детства, в органы пришел осознанно и ко всем трудностям морально был готов. Говорит, трудиться в мирное время несложно, другое дело в экстренных ситуациях. В такую Улан попал в 2016 году. Террорист Руслан Кулекбаев совершил вооруженное нападение на Алмалинский РОВД. Наш герой одним из первых тогда оказал ему сопротивление.

«Тогда было страшно от неизвестности. Два пулевых ранения - не знал что будет дальше, останусь ли в живых. Самое тяжёлое - погиб мой напарник. К тому же, тогда ещё не был задержан террорист Кулекбаев. Переживал сильно. Тогда меня спасли коллеги, они вызвали скорую. Им я обязан жизнью», - сказал заместитель командира роты дорожно-патрульной полиции г. Алматы Улан Кабылов.

Две операции, месяц на больничной койке и снова на службу. Семья Улана к такому ритму привыкла, бывает и важные события проходят без папы. Но тут главное знать, что с отцом все в порядке, признаются сыновья. Улан с супругой Жанар воспитывает пятерых детей.

«Быть женой полицейского это сложно. Во-первых, постоянный страх, ожидание, терпение. В основном постоянно на работе. Дома я сама с детьми. В гости мы тоже ходим по выходным, когда получается, но могут вызвать с работы, приходится уезжать. Работа у него, конечно, сложная», - отметила супруга У. Кабылова Жанар Кабылова.

«Я хочу быть как папа, полицейским. Потому что полицейские ловят плохих людей, а грабители ловят банки, а полиция их разыскивает и ловят и посадят за решетку», - сказал сын У. Кабылова Руслан Кабылов.

А это уже события 2014 года. На пересечении Сейфуллина- Райымбека произошёл прорыв теплотрассы. Горячая вода хлынула на людей. В яму провалился автобус. Сообщение о ЧП поступило на рацию Руслана Нургожаева. В задачу старшего сержанта входило оцепить район и регулировать движение на оживлённом перекрестке. Но обстоятельства сложились так, что полицейский сделал то, ради чего собственно и работает в органах Спас жизнь человеку, ценой своего здоровья.

«Когда мы подъехали я услышал страшные вопли, человек кричал очень громко. Я не раздумывая побежал на голос и увидел молодого парня, который стоял в кипятке и не мог выбраться из ямы. Я прыгнул вниз и помог ему выбраться. В такие минуты я даже не раздумывал, все получилось как-то автоматически», - сообщил старший сержант полка ДПП МПС г. Алматы Руслан Нургожаев.

Спасая парня, сам полицейский получил ожоги обеих ног. Несколько недель в больнице и Руслан снова на работе. Говорит никогда не жалел о своем поступке и никогда не было мысли уйти из службы. Патрулируя сейчас, этот перекресток для него особо важен. Сегодня полицейские Алматы скромно позируют для фото. Признаются, не привыкли выставлять свою работу напоказ. Обычно они те, кто усиленно трудится, когда все отдыхают, и те, кто день за днем круглый год и сутки отвечает за безопасность казахстанцев. Скоро каждый житель Алматы увидит их на билбордах города. Ведь как бы пафосно это не звучало, страна должна знать своих героев в лицо.

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