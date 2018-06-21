Турция вводит пошлины против США

Турецкое правительство приняло решение ввести дополнительные таможенные пошлины для 22 наименований товаров из США.

Анкара вводит с четверга против Вашингтона пошлины на 22 вида американских товаров на общую сумму 300 миллионов долларов в ответ на введенные США пошлины на ввозимые в страну сталь и алюминий, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, сообщает РИА Новости.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".

Как ранее заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара готова принять ответные меры в отношении США. Турция занимает восьмое место в мире по объему производства стали и шестое — по объему ее экспорта в США.

"США ввели дополнительные пошлины на сталь и алюминий. Мы экспортируем сталь в США на 1,18 миллиарда долларов, а импортируем из этой страны товаров на 1,3 миллиарда долларов. Мы пытались решить эту проблему с ними на переговорах, но это не получилось. Они будут брать с нас дополнительные таможенные пошлины в размере 260 миллионов долларов. Мы тоже начали действовать и ввели дополнительные пошлины на 22 вида американских товаров на сумму в 300 миллионов долларов. С сегодняшнего дня они вступили в силу", — сказал Зейбекчи в эфире телеканала NTV.

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