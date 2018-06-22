Известный австрийский путешественник добрался до Казахстана

Мужчина путешествует по миру в одиночку уже 9 лет.

Австрийский путешественник добрался до Казахстана - на стареньком мотоцикле. Марко Иштван уже побывал в 70-ти странах мира, не раз попадал в экстремальные ситуации. Одна из них приключилась с ним совсем недавно - близ Атырау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Марко Иштван путешественник из Австрии проехал мотоцикле весь мир и приехал в Казахстан.

«Я не слышу, мне так трудно - вот так я говорить не стану! Я не считаю себя инвалидом. Да я не слышу, да, я не могу говорить, но я могу писать, у меня есть руки, я могу как-то изъясняться. Может быть, у вас у говорящих есть такое - ты инвалид - такой сякой. Но я считаю себя нормальным-здоровым человеком. Я никогда не зацикливаюсь на проблемах, я никогда ни у кого ничего не прошу, не унижаюсь, и добиваюсь всего сам», - говорит Марко Иштван.

Мужчина путешествует по миру в одиночку уже 9 лет, а дома его всегда ждут двое детей и жена. Он не боится попасть в сложную ситуацию. А за время путешествий - в 70-ти странах - с ним приключалось всякое: на него нападали змеи, собаки, однажды он едва не стал свидетелем казни.

«А ещё недавно меня схватили военные. Оказалось, звук от моего мотоцикла они приняли за автоматную очередь. Наверное, похоже. Вообще, этот мотоцикл меня не раз подводил. Я и в аварии на нём попадал, ездил по страшному бездорожью», - сообщил путешественник Марко Иштван.

Очередное происшествие с Марко приключилось уже у нас - возле Атырау. Марко перевернулся на трассе. Долго ждал помощи - но дорогие джипы проносились мимо, рассказывает Марко. Пока, наконец, не остановился дедушка с внуком на старенькой машине.

«Долгое время мне казалось, что в Казахстане только степи. И вот приехав сюда, я увидел красивейшую природу, особенно в Алматы. Здесь гостеприимные люди, постоянно угощают. Люди улыбчивые, пища разнообразная. Многие хотят меня сфотографировать», - сказал путешественник Марко Иштван.

Марко в Казахстане уже 2 месяца, обычно так долго не задерживался нигде. Здесь по его словам, он встретил хороших людей. Поэтому через два года в планах австрийца снова вернуться сюда.

«У Марко есть знакомая из Казахстана, которую он встретил в Италии, её зовут Мадина. Они переписывались, и Мадина пригласила его в Казахстан. И вот когда он сюда приехал, она попросила нас собрать людей, ведь Марко очень хотел поделиться своей историей», - сообщила председатель Казахского общества глухих Нина Жуковская.

Истории Марко Иштвана словно не заканчиваются, он может рассказывать их постоянно, в Австрии спонсоры даже решили выделить деньги на его необычные путешествия. Два года мужчина ездил за свой счет, теперь только за деньги меценатов. Уже завтра он отправляется в Кыргызстан.

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