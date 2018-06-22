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Парочка занялась любовью в салоне летящего в Мексику самолета

Очевидцы сняли пару на видео.

Фото : glavred.info22 июня 2018, 00:38

Любовный инцидент на высоте 10 тысяч метров сняли случайные очевидцы. Британская пара, летевшая самолетом в Мексику, опубликовала в социальных сетях ролик, сообщает zakon.kz.

Пикантное видео набрало уже более 6 миллионов просмотров и, традиционно, тысячи возмущенных комментариев.


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