Парочка занялась любовью в салоне летящего в Мексику самолета
Очевидцы сняли пару на видео.
Фото : glavred.info22 июня 2018, 00:38
Любовный инцидент на высоте 10 тысяч метров сняли случайные очевидцы. Британская пара, летевшая самолетом в Мексику, опубликовала в социальных сетях ролик, сообщает zakon.kz.
My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE— Kiley Tully (@KileyTully) 17 июня 2018 г.
Пикантное видео набрало уже более 6 миллионов просмотров и, традиционно, тысячи возмущенных комментариев.
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