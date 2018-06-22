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Instagram запустил сервис для длинных вертикальных видео

В Instagram видео отображаются во весь экран в вертикальном формате без черных полей по бокам, так что не придется поворачивать смартфон.

Фото : AnyApp22 июня 2018, 00:58

В начале июня в сети появились слухи о том, что команда популярного фото-сервиса Instagram значительно увеличит лимит на продолжительность публикуемых пользователями видео с 1 минуты до часа. Теперь Instagram объявил о запуске отдельного приложения IGTV для просмотра продолжительных видео с вертикальной ориентацией, сообщает ferra.ru.

В Instagram видео отображаются во весь экран в вертикальном формате без черных полей по бокам, так что не придется поворачивать смартфон. Кроме того, видео IGTV не ограничены одной минутой, ролики могут быть продолжительностью до одного часа.

Вход в IGTV осуществляется с помощью учетных данных аккаунта Instagram. Сохраняются подписки, можно искать другие каналы. При подписке на канал через IGTV, подписка перенесётся и в Instagram. Можно оставлять отметки «Нравится» или комментарии к видео и отправлять их друзьям в Direct.


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