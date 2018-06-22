Актюбинский мастер воссоздал печать Абилкайыр хана

Перстень-печатку, а также кинжал и серебряный нагрудной знак шебер изготовил по заказу актюбинского областного историко-краеведческого музея.

Актюбинский мастер-ремесленник, член Союза художников РК Еркосай Абилов воссоздал серебряную печать Абилкайыр хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перстень-печатку, а также кинжал и серебряный нагрудной знак шебер изготовил по заказу актюбинского областного историко-краеведческого музея.

Перстень-печатка миндалевидной формы, на нем на арабском языке выгравировано имя Абилкайыр хана.

«Серебряную печатку я создал по фотографии отпечатка печати Абилкайыр хана по заказу областного историко-краеведческого музея. Также по заказу был изготовлен кинжал и серебряный нагрудной знак. На нагрудном знаке изображены символы единства казахов Младшего жуза - «үш Арыс», вокруг которых 25 родовых племен. На поверхности знака также на арабском языке выгравирован титул и имя Абилкайыр хана - «Абилкайыр бахадур хан хазыретти ибн султан», - говорит шебер.

Дизайн кинжала и нагрудного знака был подготовлены самим мастером. Эти ценности пополнят новые экспозиции областного историко-краеведческого музея, здание которого будет сдано в этом году. В связи с тем, что данные предметы принадлежат областному музею и еще не были презентованы официально мастер не разрешил фотографировать их.

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