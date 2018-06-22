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В Семее вынесли приговор водителю, который сбил двух девочек

Родители скончавшейся девочки не согласны с решением суда.

Фото : inform.kz22 июня 2018, 06:00

В Семее водитель грузового автомобиля, сбивший двух школьниц, осужден на 2 года 6 месяцев. Родители погибшей девочки не согласны с решением суда, передает МИА «Казинформ».

Напомним, 3 апреля 49-летний водитель грузового автомобиля сбил двух учениц на улице Каржаубайулы. Одна из семиклассниц, получивших тяжелые травмы, скончалась в реанимационном отделении. После дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя возбуждено дело по статье 345, части 2 УК РК.

«Суд признал обвиняемого виновным в совершении правонарушения по статье 345, части 3 УК РК. На основании данной статьи он приговорен к ограничению свободы на 2 года 6 месяцев и лишению прав сроком на три года. Срок будет отбывать в исправительном учреждении низкой безопасности», - сказала судья суда №2 Жанат Абенова.

Родители скончавшейся девочки не согласны с решением суда. Они подадут апелляционное заявление.


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