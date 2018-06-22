Головкин: Альварес потерял много моего уважения

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин рассказал в интервью UCNLive.com, как изменилось его отношение к Саулю Альваресу, сообщает Sports.kz.

— Спорный итог первого боя? Суть такова, что ты либо принимаешь правду, и живешь с ней, либо нет и беспокоишься. Сейчас я чувствую себя очень комфортно. Я говорил, что, если комиссия позволит нам драться [после допинга «Канело»], я буду с ним драться. Но он потерял много моего уважения. Сейчас он совершенно другой парень, он не спортсмен. Сейчас абсолютно другая ситуация, сто процентов. Но я не думаю о нем как о человеке, он меня не волнует — просто пусть придет 15 сентября, я надеюсь на это, — сказал Головкин.

Бой состоится 15 сентября в США.