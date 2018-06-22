ОПЕК+ рассчитывает поднять объемы добычи нефти
Большинство поддержало увеличение (добычи) на 1 миллион баррелей с июля.
Фото : РИА Новости / Алексей Витвицкий22 июня 2018, 06:44
Большинство участников заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали увеличение добычи нефти альянса на 1 миллион баррелей в сутки, осуществлять его предполагается постепенно с июля, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, пишет РИА Новости.
"Большинство поддержало увеличение (добычи) на 1 миллион баррелей с июля. Но пошаговое", — сказал он.
Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ увеличить добычу нефти странами венской сделки на 1 миллион баррелей в сутки номинальная, реальное увеличение будет иным, рассказал саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих.
"Мы рекомендовали конференции ОПЕК завтра и министерскому заседанию 24 стран (ОПЕК+) в субботу увеличить целевые уровни по добыче, которые мы установили в 2016 году, на 1 миллион баррелей в сутки номинально, имея ввиду, что реальное увеличение будет иным", — сказал министр после заседания комитета.
Его слова подтвердил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.
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