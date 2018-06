Вегетарианка Шер надкусила бычий язык, чтобы не хвалить Трампа

Исполнительница является ярой противницей американского лидера. В январе она в ходе акции против президента назвала его невежественным нарциссом.

Американская певица Шер приняла участие в игре Spill Your Guts or Fill Your Guts в шоу Джеймса Кордена. По правилам игры, гость программы должен ответить на вопрос, а в противном случае — выпить или съесть что-то неприятное, пишет Лайф.

Как отмечается, певица спокойно отвечала на вопросы до тех пор, пока ведущий не попросил её назвать одну приятную вещь об американском лидере Дональде Трампе. Певица, которая ещё и вегетарианка, отказалась выполнять задание и попробовала откусить говяжий язык.

— В нём нет ничего приятного, — прокомментировала она.

Добавим, что Шер является противницей Трампа. В январе она вместе с другими американскими знаменитостями принимала участие в акции против президента. Тогда со сцены она назвала его невежественным нарциссом.

