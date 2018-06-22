В Шымкенте, Балхаше и Темиртау ухудшится воздух

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия возможны в городах Шымкент и Балхаш, в Темиртау.

Благоприятные метеорологические условия в пятницу, 22 июня, сохранятся в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия возможны в городах Шымкент и Балхаш, в Темиртау они сохраняются ночью, не ожидаются днем.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).





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