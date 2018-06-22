В Гватемале рухнул с обрыва автобус со студентами
Среди погибших — шесть студентов.
Фото : РИА Новости / В. Дунаев22 июня 2018, 07:45
Восемь человек погибли в результате падения автобуса со студентами в пропасть в Гватемале, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением, автобус слетел с дороги и рухнул с 70-метровой высоты в департаменте Сан-Маркос.
Среди погибших — шесть студентов, всего в автобусе ехали 55 учащихся, направлявшихся в муниципалитет Сан-Мигель-Икстауакан.
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