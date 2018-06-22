Рэпер Face уходит в армию

Большинство поклонников музыканта с недоверием отнеслись к новости.

Рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом Face, заявил, что уходит в армию.

«Ухожу в армию, увидимся через год», — говорится в сообщении музыканта. Позже в сети появилась фотография, предположительно, заседания призывной комиссии в военкомате.

Большинство поклонников музыканта с недоверием отнеслись к новости.

«Только самые внимательные и понимающие знают, что ты не пойдёшь на год в заточение. Поста про военник нет, хотя он был. Я рад, что у тебя хорошее настроение, мы тебя всегда поддержим, с хорошей или плохой ты новостью....ведь всякое бывает», — написал один из пользователей.

Другие отметили, что теперь выхода нового сингла придется ждать еще один год.

В октябре 2017 года в интервью журналисту Юрию Дудю Face заявил, что не идет в армию, потому что не хочет и передал привет военкомату. «Меня никто не ищет, я никого не ищу, и нам все хорошо. Военника [военного билета] у меня нет», — сказал музыкант.

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