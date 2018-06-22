Криштиану Роналду вышел из автобуса, чтобы утешить плачущего фаната
22 июня 2018, 08:29
Футболист успокоил мальчика, сфотографировался с ним, а также оставил автограф на его футболке с номером семь.
Роналду перед выездом на Чемпионат Мира в Россию обнял плачущего мальчика, передает facenews.ua.
Звезда мирового футбола Криштиану Роналду вышел из автобуса, чтобы утешить плачущего фаната в Лиссабоне.
Роналду перед выездом на чемпионат мира в Россию вышел из салона, чтобы встретить мальчика, которому удалось «просочиться» через охранников. Футболист успокоил мальчика, сфотографировался с ним, а также оставил автограф на его футболке с номером семь.
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