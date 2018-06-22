Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
Заседание пройдет 29 июня.
Фото : www.parlam.kz22 июня 2018, 08:42
Спикер Мажилиса РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве 29 июня совместного заседания палат Парламента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на parlam.kz.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 29 июня 2018 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в распоряжении председателя Мажилиса.
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