Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

Заседание пройдет 29 июня.

Спикер Мажилиса РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве 29 июня совместного заседания палат Парламента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на parlam.kz.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 29 июня 2018 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в распоряжении председателя Мажилиса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!