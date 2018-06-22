Мировые цены на нефть понизились
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,17 доллара.
Фото : inform.kz22 июня 2018, 08:54
Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает МИА «Казинформ».
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 1,69 доллара, до 73,05 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,17 доллара, до 65,54 долларов за баррель.
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