На севере страны ожидаются дожди с грозами

В Алматинской области ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 июня, передает zakon.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов в северных областях Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Здесь местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град. Ночью и утром на севере республики ожидается местами туман", - говорится в сообщении.

В Северо-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град, ночью и утром местами туман. В Костанайской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами возможен град. В Западно-Казахстанской, Павлодарской, днем в Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области местами – шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Атырауской, местами Жамбылской области ожидается сильная жара. На большей части Мангистауской, местами в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

21-22 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, град, шквал, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Астане днем 21 июня ожидается гроза, западный ветер с порывами 15-20 м/с. Днем 22 июня ожидается гроза, град, шквал, западный ветер с порывами 15-20 м/с. Вероятность шторма 80-85 %.

Прогноз погоды в Алматы, днем 28°, преимущественно ясно.

Прогноз в Астане, днем 23°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 22 июня.

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