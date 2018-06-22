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Какие улицы закрыты на ремонт в Алматы

До 1 июля будет перекрыта Макатаева от Кунаева до Пушкина.

Фото : Arnapress.kz22 июня 2018, 09:45

Портал kolesa.kz опубликовал информацию о закрытых дорогах в Алматы.

Как отмечается в сообщении, на сегодня, 22 июня, перекрыты:

ул. Толе би от пр. Абылай хана до пр. Назарбаева до 19:00 23 июня;
ул. Макатаева от ул. Кунаева до ул. Пушкина до 01 июля;
северная сторона улицы Толе би от Брусиловского до Тлендиева;
северная часть проспекта Назарбаева ниже Райымбека, где строится развязка на пересечении с улицей Жансугурова.

Также сообщается, что скоро перекроют:
пр. Назарбаева от ул. Шевченко до ул. Кабанбай батыра с 22:00 22 июня до 5:00 25 июня;
ул. Богенбай батыра от ул. Наурызбай батыра до ул. Желтоксан с 10:00 23 июня до 20:00 24 июня.

Планы ремонта дорог на 2018 год


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