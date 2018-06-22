«Безбумажные больницы»: казахстанские IT-разработчики заявили о монополизации рынка

По мнению разработчиков, монополизация может привести к потере целесообразности дальнейшей разработки и внедрения Платформы, на которую государство тратит около 18 миллионов долларов.

Группа казахстанских разработчиков и интеграторов медицинских информационных систем (далее МИС) в открытом письме обратились к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову с просьбой навести порядок в процессе цифровизации системы здравоохранения, передает Zakon.kz.

Напомним, с начала этого года в стране начато поэтапное внедрение безбумажного ведения медицинской документации, так называемая программа «Безбумажные больницы». К этому процессу привлекаются IT-компании.

Как пояснил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев, совместно с международными экспертами были разработаны минимальные требования к МИС, с учетом международных стандартов.

По его словам, 1 января текущего года 4 региона заявили, что переходят от бумаги к цифровой системе, 1 апреля «зашли» еще 4 региона.

«Когда эта кампания началась, компании начали жаловаться, что на рынке происходит лоббирование каких-то определенных решений», - отметил Абишев.

Чем именно недовольны компании-разработчики, они отразили в открытом письме, направленном на днях министру здравоохранения РК Биртанову.

«Отсутствует свобода выбора МИС медицинскими организациями ( далее: МО ). Вопреки срокам, утвержденным в «Дорожной карте цифровизации системы здравоохранения», при отсутствии каких-либо НПА, Управления здравоохранения городов областей произвели отбор «соответствующей» МИС для цифровизации своих регионов. К повсеместному внедрению была выбрана частная МИС «Даму» (КМИС), которую в ряде официальных писем в МО стали именовать «единая МИС». При этом … …отбор проводился закрытым образом, минуя процедуры сравнения ценовых предложений, анализа долгосрочных затрат, тендеров, оценки сравнения условий поставщиков, имеющихся на рынке. Руководители МО оказались лишены права выбора подходящих МИС - де факто, выбор осуществляется Управлениями здравоохранения и «спускается» в виде директивы в МО. МО были поставлены перед фактом необходимости расторжения договоров по уже установленным МИС либо отказаться от установки МИС, которая их устраивала», - сказано в открытом письме.

Приводя примеры расторжения ранее заключенных договоров, разработчики указывают на то, что созданы условия неравной конкуренции на рынке поставщиков МИС за счет продвижения интересов отдельной частной компании.

«Разрабатываемые к МИС требования Министерства здравоохранения были утверждены без проведения рабочих встреч и согласования Экспертным комитетом IT-компаний при МЗ. Набор этих требований не учитывает многие группы медицинских организаций и содержит разделы, явно написанные под «определенные системы», - сказано в письме министру.

Разработчики не исключают того факта, что облегчению процесса интеграции МИС «Даму» способствовало то, что руководство компании, часть ее команды, работали в подразделении министерства, разрабатывающем элементы электронного здравоохранения.

«Таким образом, на рынке сложилась ситуация, которая привела к нарушению основ, принципов и модели реализации цифрового здравоохранения, утвержденной Концепцией развития электронного здравоохранения РК. К созданию (с подачи и при участии государственных органов) неравных условий конкуренции между поставщиками на рынке. К появлению одного поставщика, который заключает договора на автоматизацию более чем 1000 государственных медицинских организаций и фактически становится монополистом в сфере электронного здравоохранения РК», - считают казахстанские IT-разработчики.

Это, по их мнению, способствует возникновению целого ряда проблем. В том числе: «потеря целесообразности и смысла дальнейшей разработки и внедрения Платформы, на которую государство тратит около 18 миллионов долларов ввиду разрушения основ Концепции развития электронного здравоохранения РК, сосредоточение важной информации о населении (персональная информация, информация о заболеваниях) «в руках» одной частной компании» и др.

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию, и сообщили, что после беседы с разработчиками 11 июня были пошагово расписаны мероприятия по решению вопросов.

По словам вице-министра Олжаса Абишева, они готовы разобраться предметно относительно «навязывания» МО продукта одной конкретной компании. Но для этого нужны документальные доказательства, которых до недавнего времени не было.

«Управление здравоохранения не может диктовать правила МО. Это раз. Во-вторых, мы уже год просим у IT-компаний доказательства. Только сейчас мне два документа скинули. По Кызылординской области внутренний приказ… … Мы сейчас выясняем оригинал это или нет. По Алматы скинули документы. До прошлой недели это было устно, без доказательств. Как выясним, мы обязательно затребуем у этих регионов объяснительные, на каких основаниях они написали такие приказы, лоббирующие интересы одной определенной компании», - сказал Абишев.

Относительно информации о том, что в городах и регионах внедряют МИС одной конкретной компании, Абишев ссылается на статистику.

«У нас есть статистика, мы взяли отчет от организаций здравоохранения. В Астане 7 компаний, которые внедряют МИС. В ЮКО – это Даму, Жетысу и Жаркын болашак. То есть, есть регионы, которые выбирают себе удобные решения. Это не одно решение, их несколько. В Алматы – более 5 компаний. То есть, есть 10 компаний, которые более или менее под рынок подстроились, и которые активно ведут конкурентную борьбу за своих клиентов. В Павлодаре, например, есть даже российская компания, которая внедряет свое решение. То есть, если бы во всех регионах было одно решение, это был бы явный факт того, что кто-то лоббирует… …Сейчас 55-56% всех МО выбирают МИС Даму. Это происходит по принципу «доверительного решения»: «этот врач внедрил, он мне посоветовал, и я у себя это внедрю». Но есть главврачи, которые реально оценивают МИС, и выбирают другие. Это зависит от главврача…», - отметил Абишев.

При этом он сообщил, что 21 июня во все МО министерство направило письмо уведомительного характера о том, что они вправе выбирать любую МИС, которая подпадает под минимальные требования.

Также 21 июня министерство намерено было направить во все МО письмо с указанием процедуру выбора МИС сделать открытой.

«Чтобы процесс выбора медицинской организацией сделать транспарентным, мы спускаем письмо, что всем ОЗ при процессе выбора МИС сам процесс сделать публичным… …Он должен быть прозрачным. Есть минимальные требования, и пусть все компании придут и докажут», - сказал Абишев.

Также, в ходе диалога с представителями компаний было предложено пересмотреть документ с минимальными требованиями к медицинским информсистемам.

«В понедельник, 18 июня, от 10 компаний пришли предложения по изменению минимальных требований. Мы хотим этот рынок сделать конкурентоспособным, и поэтому минимальные требования сейчас пересматриваем совместно с IT-компаниями», - сказал Абишев.

Ирина Капитанова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!