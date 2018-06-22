Секреты рапсового масла «O’live»

Рапсовое масло ценно содержанием полиненасыщенных жирных кислот – Омега 3 и Омега 6, которые не вырабатываются в организме самостоятельно, но крайне необходимы для поддержания многих жизненно важных процессов.

Во все времена человечество старалось употреблять в пищу полезные продукты, чтобы укрепить здоровье и сохранить молодость. История рапсового масла берет начало 4 тыс лет до нашей эры и по сей день этот продукт незаменим для человеческого организма.

В чем уникальность рапсового масла O’live?

Рапсовое масло ценно содержанием полиненасыщенных жирных кислот – Омега 3 и Омега 6, которые не вырабатываются в организме самостоятельно, но крайне необходимы для поддержания многих жизненно важных процессов. Именно в рапсовом масле, комплекс витаминов F и входящие в него Омега 3 и Омега 6, содержатся в соотношении 1:2, а такой баланс оптимален для организма человека.

Полиненасыщенные жирные кислоты участвуют в регенеративных процессах. Они необходимы для правильной работы сердца, печени, поджелудочной железы, почек, головного мозга и других органов. Благодаря полиненасыщенным жирным кислотам рапсовое масло поможет укрепить нервную и иммунную системы, вывести из организма накопившиеся вредные вещества, ускорить выздоровление после болезней.

А также, витамин F необходим для поддержания нормального жирового обмена. При его достаточном поступлении в организм нормализуется обмен липидов, уменьшается количество вредного холестерина в крови. Потому при регулярном употреблении рапсового масла уменьшается образование холестериновых бляшек на стенках сосудов, и как следствие, снижается риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Кроме того, омега-кислоты укрепляют стенки сосудов, делая их эластичными и прочными.

Еще один секрет рапсового масла O’live в его особой пользе для женщин.

При приеме рапсового масла внутрь, активизируется женский гормон эстроген. Он предотвращает развитие онкологических заболеваний молочных желез, матки и яичников. Кроме того, эстроген стимулирует детородную функцию женщины, помогая родить здорового ребенка.

Рапсовое масло также замедляет старение и регенерирует кожу. Поэтому, часто применяется в косметологии и входит в состав многих омолаживающих и подтягивающих масок для лица. Такие маски хорошо увлажняют и восстанавливают кожу, придают ей сияющий и здоровый внешний вид.

Кроме того, рапсовое масло ускоряет обмен веществ в организме и способствует процессу похудения. Поэтому во многих диетах и руководствах по правильному питанию диетологи отдают предпочтение именно рапсовому маслу, заменяя подсолнечное.

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