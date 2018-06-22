Подведенная к орошаемым землям инфраструктура в Павлодарской области запущена на 100 процентов

Обстановку на оросительных угодьях проверил аким Павлодарской области Булат Бакауов, посетивший с рабочей поездкой Павлодарский район.

Если в прошлом году коммуникации, подведенные к полям за счет государства, простаивали, то этим летом почти 6 тысяч гектар орошения начали использовать по назначению, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Обстановку на оросительных угодьях проверил аким Павлодарской области Булат Бакауов, посетивший с рабочей поездкой Павлодарский район. Он напомнил, что многие крестьянские хозяйства, получив поддержку от государства в виде проведенной инфраструктуры, не запустили свои проекты по орошению. Получалось, что километры труб закопали в землю за счет бюджета просто так.

- У одних фермеров не было поливальных машин, другие не могли засеять свои поля, - отметил глава региона. – Мы отрабатывали с каждым из аграриев, в некоторых случаях приходилось занимать принципиальную позицию, обращаясь в суды. Таким образом, кто-то с нашей помощью получил банковый заем, а кто-то нашел партнера или инвестора для финансирования своего проекта. Самое главное, что теперь все подведенные коммуникации работают на 100 процентов.

Среди тех, кто, наконец, запустил оросительную систему – крестьянское хозяйство «Андас». Сегодня здесь выращивают картофель, морковь и рапс. В планах начать выращивать кукурузу.

- В этом году мы посадили 850 гектар картофеля голландских и немецких сортов, - отметил представитель КХ Даурен Кайрашев. – В среднем урожайность на наших полях составляет около 40-45 тонн с гектара.

Что касается в целом Павлодарского района, то здесь посадили более 4 тысяч гектар картофеля и 3,8 тысяч гектар овощей. Если в прошлом году в районе собрали 110 тысяч тонн картофеля и 116 тыяч тонн овощей, то в этом году местные фермеры планируют собрать более богатый урожай.

Адиль Аскеров

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