Ученые подтвердили, что алкоголь способствует развитию рака

Организаторы эксперимента пытались раскрыть причины развития четырех самых распространенных вида опухолей – рака простаты, прямой кишки, яичников и легких, наблюдая за тем, как диета, образ жизни, различные вредные привычки и генетика влияли на частоту их возникновения.

Наблюдения за здоровьем жителей США показали, что употребление любых количеств спиртного действительно способствует развитию рака, что частично компенсируется положительным действием малых доз алкоголя на сердце, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS Medicine.

"Наши выводы ни в коем случае не стоит воспринимать как одобрение или рекомендацию для постоянного употребления небольших доз спиртного. С другой стороны, нам удалось выяснить, почему вероятность гибели людей и от рака, и от других болезней растет нелинейно по мере увеличения объемов выпиваемого алкоголя", — пишут Соня Берндт (Sonja Berndt) и ее коллеги из Национального института изучения рака в Бетесде (США).

В последнее десятилетие в научной прессе появилось несколько десятков исследований, авторы которых заявляли о наличии связи между употреблением алкоголя в любой форме и развитием рака в ряде органов.

К примеру, в 2010 году ученые показали, что употребление большого количества пива может ускорять развитие рака кишечника, в 2011 и 2013 годах – раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.

С другой стороны, как рассказывает Берндт, многие исследователи писали и об обратном – люди, пьющие небольшие количества вина или пива, в среднем жили дольше не только, чем заядлые алкоголики, но и абсолютные трезвенники. Подобные заявления и публикации вызвали массу споров среди медиков, так как однозначного объяснения этому феномену они так и не смогли найти.

Берндт и ее коллеги приблизились к ответу на этот вопрос, анализируя статистику, собранную в рамках мониторингового проекта PLCO, в котором участвовало почти 100 тысяч пожилых американцев в возрасте от 55 до 74 лет.

Организаторы этого эксперимента пытались раскрыть причины развития четырех самых распространенных вида опухолей – рака простаты, прямой кишки, яичников и легких, наблюдая за тем, как диета, образ жизни, различные вредные привычки и генетика влияли на частоту их возникновения.

Авторы статьи воспользовались этим массивом данных для того, чтобы оценить, как спиртное влияло на общую продолжительность жизни и вероятность развития всех типов рака. За восемь лет работы PLCO примерно 10 тысяч участников этого проекта умерли, а еще 12 тысяч заполучили рак, что помогло детально изучить связи между спиртным, смертью и опухолями.

Как оказалось, алкоголь по-разному влиял на вероятность преждевременно умереть и заполучить рак. В первом случае связь между ними была нелинейной – небольшие дозы спиртного не увеличивали, а уменьшали вероятность умереть, однако при превышении определенного порога шансы на гибель начинали резко расти.

В противоположность этому, связь между раком и любовью к "зеленому змию" была строго линейной. Даже небольшие дозы алкоголя повышали вероятность появления опухолей, и чем больше пили участники PLCO, тем чаще они становились жертвами рака.

Подобные расхождения, как отмечают Берндт и ее коллеги, объясняют те разночтения, о которых спорили ученые раньше, и говорят о том, что пользу и вред алкоголя пока невозможно однозначно определить, как и дать рекомендации по его разумному употреблению.

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