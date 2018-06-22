Беспилотные автомобили впервые протестировали на трассе в Китае

До недавнего времени тестирование беспилотных автомобилей на открытых дорогах в этой стране было незаконным.

Китайская корпорация Baidu впервые протестировала на скоростной трассе свои два беспилотных автомобиля, передают РИА Новости.

Автомобили были протестированы на 33-километровом участке скоростной трассы Таншань – Ланфан в городе Тяньцзине, которая пока не используется и будет введена в эксплуатацию позднее в этом году.

По заявлению Baidu, испытание поможет разработчикам получить данные о показателях автомобиля, таких как чувство окружающей обстановки и самоконтроль.

До недавнего времени тестирование беспилотных автомобилей в Китае было незаконным. В июле 2017 года дорожная полиция Пекина начала расследование после того, как в СМИ появились сообщения о тестировании на улицах города беспилотного автомобиля Baidu, в котором якобы находился сам глава корпорации Робин Ли. В марте текущего года Baidu получила разрешение от властей на тестирование беспилотных автомобилей на открытых дорогах.

По прогнозам консалтинговой компании McKinsey & Company, Китай станет крупнейшим в мире рынком автомобилей со встроенной системой искусственного интеллекта. Ожидается, что ежегодный доход от продажи таких новых автомобилей и услуг к 2030 году будет превышать 500 миллиардов долларов.

Baidu становится одним из главных игроков в Китае в разработке технологий самоуправляемых автомобилей наряду с двумя другими китайскими технокомпаниями.

В апреле лидер электронной коммерции компания Alibaba Group подтвердила, что занимается разработкой транспортных средств с автономной системой вождения. Еще один техногигант Tencent в апреле подписал соглашение с первой автомобильной корпорацией Китая FAW о совместном развитии "умных" автомобилей. Ранее FAW сообщала, что уже в 2018 году может начать выпуск беспилотных грузовых автомобилей.

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