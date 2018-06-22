Мать Месси поведала о страданиях и слезах звездного сына

Говорят, что у Лионеля нет чувства ответственности, но это неправда.

Мать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, Селия Куччиттини рассказала о том, как форвард реагирует на критику в свой адрес, передает LentaRu.

«Мы все страдаем из-за критики. Говорят, что у Лионеля нет чувства ответственности, но это неправда. Если бы только все они видели Лео таким, каким его видим мы: он страдает и плачет из-за этого. Критика ранит и его и нас», — поделилась Куччиттини с журналистами.

16 июня сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией со счетом 1:1. На 64-й минуте матча Месси не реализовал пенальти, его удар отразил голкипер исландцев Ханнес Халльдорссон. 21 июня аргентинцы, которые были одними из фаворитов мундиаля, вовсе поставили выход своей команды из группы под сомнение, проиграв хорватам с разгромным счетом 0:3.