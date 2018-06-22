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В Казахстане внедрят электронную регистрацию интеллектуальной собственности

Полномочия по регистрации будут переданы в Национальные институты интеллектуальной собственности.

Фото : OffshoreWealth.info22 июня 2018, 11:18

В Казахстане разрабатывают систему электронной регистрации интеллектуальной собственности. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на отчетной встрече с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оxрана прав на интеллектуальную собственность - это одно из ключевых направлений деятельности Министерства юстиции. В этом направлении мы стремимся к упрощению процедуры регистрации. Для этого будет внедрена одноуровневая система регистрация объектов интеллектуальной собственности. Соответствующий закон был подписан Главой государства буквально на днях - 20 июня», - сказал Марат Бекетаев.

Как сообщил министр, полномочия по регистрации объектов интеллектуальной собственности теперь будут переданы в Национальные институты интеллектуальной собственности.

«До принятия этого закона правообладатели при регистрации обращались в министерство, затем документы передавались в Национальные институты интеллектуальной собственности для экспертизы. Теперь этот процесс будет упрощен. Кроме того, мы разрабатываем электронную систему регистрации. Для стимулирования изобретательской деятельности мы поменяли формат республиканского форума Шапагат, появилась ярмарка изобретений и конкурс изобретателей. Также мы начали работать со школьниками. Если мы хотим, чтобы в Казахстан пришли не только инвестиции, но инвестиции с инновациями, тогда нам нужно развивать работу в этом направлении. Чтобы правообладатели, те инвесторы, которые обладают технологиями чувствовали себя здесь комфортно и были уверенны, что их права будут защищены. Лучшее всего это сделать так, как они привыкли - на английском языке», - резюмировал Марат Бекетаев.


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