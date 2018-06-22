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32 автомобиля получили сельские акимы в Павлодарской области

Ключи от служебных авто в торжественной обстановке вручил аким области Булат Бакауов в канун Дня государственного служащего.

Фото : Дархана Умырзакова22 июня 2018, 11:44

Лады Гранта и Нивы вручили акимам сел, которые внедрили у себя четвертый уровень бюджета, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Ключи от служебных авто в торжественной обстановке вручил аким области Булат Бакауов в канун Дня государственного служащего.

- Сила государства - в его служащих и эффективности их работы, только тогда страна будет успешной и процветающей, - сказал Булат Бакауов. - Уважаемые государственные служащие, вы своим добросовестным трудом заслужили уважение. Выражаю вам искреннюю благодарность. Всего четвертый уровень бюджета внедрён в 32 сёлах региона. Новые авто: четыре Лады гранта и 16 нив отъедут сегодня от ДК имени Естая по своим адресам. Ещё девять машин сельским акимам уже подарили.

Как рассказал агентству самый молодой сельский аким Павлодарской области Данияр Айтышев, новая «гранта» пришлась в селе Теренколь как нельзя кстати.

- В райцентре Качирского района проживает более 8 тысяч человек, - рассказывает аким села. - Перевести село на четвертый самостоятельный уровень было несложно. Он складывается из шести видов налогов, которые платят сельчане. Но если раньше все эти средства уходили в район, то сейчас село само распределяет их на свои нужды.

В честь Дня государственного служащего павлодарские чиновникам также подарили праздничный концерт на самой большой сцене региона.

Почетные грамоты и благодарственные письма акима области получили 13 лучших госслужащих региона.

Светлана Воронова


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