Министр юстиции рекомендует консультироваться с адвокатами перед покупкой жилья

Сейчас долевое строительство реализуется только при наличии у застройщика необходимых ресурсов.

Министр юстиции РК Марат Бекетаев посоветовал казахстанцам проконсультироваться у адвоката перед покупкой жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас законодательство настроено на то, чтобы либо максимально усложнить такой вариант финансирования строительства, как долевое участие, либо его совсем запретить», - сказал Марат Бекетаев в хоте отчетной встречи с населением.

Министр отметил, что сейчас долевое строительство реализуется только при наличии у застройщика необходимых ресурсов.

«Его деятельность тщательным образом контролируется. В остальных случаях застройщик практически не имеет права привлекать деньги дольщиков», - подчеркнул Марат Бекетаев.

Министр посоветовал гражданам перед покупкой внимательно смотреть на все разрешения и лицензии, читать договор перед покупкой недвижимости. Министр напомнил, что государство прежде обожглось на мошеннических схемах долевого строительства, которые были организованы перед финансовым кризисом. Марат Бекетаев рекомендовал всем желающим купить жильё прежде получить консультацию адвоката или юриста.

«Это может быть платная услуга, но скупой платит дважды», - резюмировал он.

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