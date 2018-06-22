Казахстан передал Австралии эстафету проведения Всемирного Горного Конгресса

Следующий Конгресс состоится в 2021 году в Брисбене (Австралия).

21 июня в Астане завершилось крупнейшее событие горно-металлургического комплекса – 25-ый Всемирный Горный Конгресс, который прошел с 19 по 21 июня. Конгресс закончил свою работу официальной церемонией передачи «масляной лампы» - символа ВГК, предоставляющего право проведения следующего Конгресса, передает Zakon.kz.

Следующий Конгресс состоится в 2021 году в Брисбене (Австралия).

В церемонии приняли участие ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию РК Замир Сагинов, депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау, Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Алмас Батанов, председатель Всемирного Горного Конгресса Марек Цала, председатель оргкомитета Всемирного Горного Конгресса 2021 в Австралии Хуа Гуо, посол Австралии в России и Казахстане Петер Теш и CEO Австралийского института горного дела и металлургии Стефан Дурник.

В своей приветственной речи Марек Цала отметил высокий уровень организации и проведения Конгресса в Астане, насыщенную рабочую программу, а также поблагодарил организаторов Конгресса.

В событии приняли участие 1047 компаний, 2389 делегатов и 50 стран мира, в числе которых члены правительств, научные деятели, руководители горнодобывающих предприятий, сотрудники международных организаций, представители дипломатических миссий.

Участники смогли обсудить актуальные вопросы внедрения инноваций ГМК, автоматизации и применения робототехники, а также другие актуальные для отрасли темы, посвященные геологоразведке, технологиям добычи и обогащения, индустрии 4.0, экологии, промышленной безопасности, подготовке кадров, привлечению финансирования и прогнозам развития мировой горной отрасли.

Организатором этого масштабного события выступило Министерство по инвестициям и развитию РК, оператором является казахстанская выставочная компания Iteca.

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