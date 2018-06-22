Ненастная погода нагрянет в Казахстан на выходных

Исключение составят западный регион страны.

Пресс-служба РГП "Казгидромет" распространила прогноз на 23-25 июня, передает Zakon.kz.

По данным синоптиков, после кратковременного перерыва на Казахстан вновь начали поступать прохладные и влажные воздушные массы с северных районов Западной Сибири. Но в ближайшие сутки на южные и центральные области республики продолжится вынос очень тёплого воздуха с Ирана, что приведёт к обострению атмосферных фронтов, смещающихся через Казахстан.

"Поэтому в выходные дни дожди с грозами, сильный порывистый ветер,местами град и понижение температуры воздуха предполагаются в большинстве областей республики. Исключение составят западные территории. Здесь под влиянием антициклона ожидается малооблачная и жаркая без осадков погода. Максимальная температура повысится до плюс 32-37°С, местами плюс 40…43°С", - сообщили в РГП "Казгидромет".

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