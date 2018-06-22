Глава «КМГ» Сауат Мынбаев посетил производственные активы  «KMG International» в Румынии

Основной стратегической целью при приобретении зарубежного актива мы ставили расширение своего международного присутствия и создание прямого транспортного коридора для выхода на европейские рынки.

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» («КМГ») Сауат Мынбаев во вторник 19 июня т.г. посетил г. Бухарест с рабочим визитом на производственные активы дочерней компании КМГ «KMG International» («KMGI» или Группа) в Румынии, передает zakon.kz.

В рамках визита С. Мынбаев провел официальные встречи с властями Румынии, в ходе которых была получена положительная оценка результатов работы «KMG International» за последние три года, а также выражена благодарность менеджменту компании за большой вклад в укрепление финансовой устойчивости «KMGI».

В ходе посещения производственных активов Группы, глава «КМГ» отметил эффективность реализованных в 2012-2016 годах антикризисных мер и программы трансформации «Change for good», а также достигнутые дочерней компанией положительные показатели по основным направлениям деятельности. Так, по итогам 2017 года Группа зарегистрировала рекордные финансовые показатели - операционная прибыль (EBITDA) составила 242 млн. долл. США, показатель чистой прибыли достиг 80 млн. долл. США.

«За 10 лет интеграции в структуру «КазМунайгаза» KMGI достиг качественных преобразований. Основной стратегической целью при приобретении зарубежного актива мы ставили расширение своего международного присутствия и создание прямого транспортного коридора для выхода на европейские рынки. На сегодняшний день «KMG International» является стабильно растущей компанией, дальнейшее развитие которой способствует диверсификации бизнеса и увеличению доли высоко маржинальных каналов сбыта казахстанского сырья и нефтепродуктов», - отметил Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев.

Глава КМГ также обозначил, что в среднесрочном периоде предполагается дальнейшее поэтапное развитие «KMG International» как ключевого игрока в Черноморском бассейне и странах Восточной и Центральной Европы. В частности, наиболее перспективными направлениями определены проекты по увеличению розничной сети АЗС в Румынии и регионе.

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