Абдыкаликова приняла верительные грамоты послов ряда государств

Важно развивать прямые деловые контакты - госсекретарь.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла верительные грамоты Чрезвычайных и Полномочных Послов в РК по совместительству: Боснии и Герцеговины – Мустафы Муезиновича, Республики Эль-Сальвадор – Эфрена Арнольдо Берналя Чевеза, Республики Нигерия – Ибрахима Хамзата.

Госсекретарь на встрече с Послом Боснии и Герцеговины выразила благодарность за поддержку нашей страны в ходе выборов в Комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которые прошли 4-6 июня т.г. в Париже. Казахстан впервые избран в данный Комитет и намерен внести свой вклад в совершенствование теории и практики сохранения культурного наследия по всей планете.

- Важно развивать прямые деловые контакты. Предлагаем установить сотрудничество между торгово-промышленными палатами двух стран, проводить встречи деловых кругов, - сказала Гульшара Абдыкаликова.

В ходе беседы с Послом Эль-Сальвадора Государственный секретарь подчеркнула, что Казахстан заинтересован в развитии двухстороннего сотрудничества.

- Приглашаем вашу страну к сотрудничеству по проектам, которые сегодня реализуются на платформе ЭКСПО - Международного финансового центра Астана, Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН и Международного технопарка IT-стартапов, - отметила Г.Абдыкаликова.

Во время встречи с Послом Нигерии Госсекретарь акцентировала внимание на том, что Казахстан является непостоянным членом Совета Безопасности на 2017-2018 годы и возглавил ряд санкционных комитетов, в т.ч. по Сомали и Эритрее.

- Мы знаем Нигерию как важного члена Организации Исламского Сотрудничества, Африканского Союза и других многосторонних структур, играющего конструктивную роль в региональном и международном масштабе, - сказала Г.Абдыкаликова.

Также Государственный секретарь отметила, что РК заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

В завершение церемонии Государственный секретарь РК Г.Н.Абдыкаликова поздравила Послов с началом дипломатической службы в Казахстане и пожелала успехов в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений в духе стратегического партнерства.

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