В чем отличие толерантности от терпимости рассказал Назарбаев
Толерантность в один день не рождается, она исторически складывается.
Фото : Скриншот22 июня 2018, 13:37
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан опубликовал в Facebook отрывок архивного видео с интервью Назарбаева, сообщает Zakon.kz.
"В чем отличие толерантности от терпимости? Разъяснение от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева", - говорится в описании к видео.
"Есть терпимость, есть толерантность. Терпимость - это то, что в мне в другом человеке не нравится, я терплю. Т.е. пассивное отношение человека к проблеме. Толерантность - это активное отношение. Толерантность - это не терпение. Это понимание, взаимопонимание и сотрудничество. Толерантность в один день не рождается, она исторически складывается", - сказал президент.
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